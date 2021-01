Vida Urbana Estudantes do Enem lidam com internet precária e estudos pelo celular Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes contam como estão se preparando e como estudaram ao longo deste ano em meio a pandemia do novo coronavírus

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes contam como estão se preparando e como estudaram ao longo deste ano em meio a pandemia do novo coronavírus. As realidades e os desafios são diversos. Em Porto Velho (RO), Heloísa Lara, 23 anos, que pretende cursar medicina, precisou enfrentar o ensino online - algo com o qual sempre teve dificu...