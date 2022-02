Vida Urbana Estudantes da UFT devem apresentar passaporte da vacina contra a Covid-19 até quarta-feira Documento deve ser enviado por um sistema online sob pena de trancamento da matrícula em casos de não comprovação vacinal ou justificativa aprovada pela Instituição

Termina nesta quarta-feira, 2, o prazo para os estudantes apresentarem o passaporte da vacina para o ingresso no semestre letivo de 2022/1 da Universidade Federal do Tocantins (UFT), o primeiro com aulas presenciais desde o começo da pandemia, há quase dois anos. A medida faz parte da Instrução Normativa sobre o retorno seguro da volta às aulas. Conforme a UFT,...