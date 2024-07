Vida Urbana Estudante morre após acidente envolvendo moto com botijões de gás Lanna Victória Tavares da Silva de 15 anos estava na garupa de uma moto que era pilotada por uma amiga

A estudante Lanna Victória Tavares da Silva, de 15 anos, morreu após batida entre duas motos, uma delas fazia o transporte de botijões de gás, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ela estava na garupa de uma moto que era pilotada por uma amiga. O acidente aconteceu neste sábado (27). A SSP ...