O estudante Lucas Pereira Oliveira, de 27 anos, foi achado morto entre as cidades de Palmeiras e de Darcinópolis, no extremo-norte do estado, na madrugada desta terça-feira, 24. Ele estava desaparecido desde o domingo, 22.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que moradores encontraram o corpo de Lucas às margens da rodovia BR-226 e chamaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação confirmou que o corpo encontrado por volta de 1h, estava na altura do km 37.

No cartaz de procurado divulgado por familiares, afirma que Lucas foi visto pela última vez quando ia para uma festa, na madrugada de domingo, em Darcinópolis.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que Lucas teria perdido o controle da motocicleta, uma Honda/CG 160 Start, quando se acidentou. Porém, afirmou que se surgirem fatos que indiquem crime, serão investigados pela Polícia Civil.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) divulgou nota de pesar, nesta terça-feira, 24, em que lamenta a morte de Lucas Pereira Oliveira, que era estudante do curso técnico de segurança do trabalho, em Araguaína, região norte do estado.

O JTo entrou em contato com a família da vítima, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.