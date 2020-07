Vida Urbana Estudante de veterinária é picado por cobra Naja em Brasília e está internado em estado grave Vítima também é suposto criador do animal e, segundo o Ibama, não tinha autorização para manter o bicho em ambiente doméstico

O estudante de Medicina Veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck, de 22 anos, foi picado por uma cobra Naja no Gama, em Brasília, na terça-feira (7). Desde então ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Maria Auxiliadora. Chamou atenção o fato de a espécie não ser natural do Brasil, mas ser mais comumente encontrada nos c...