Vida Urbana Estudante de medicina se casa em cerimônia de R$ 4 milhões organizada em apenas dois meses; VÍDEO União de Abya e Renato contou com presenças de Wesley Safadão, Tirulipa, Edson e Hudson, Davi Sacer e do apresentador e ator David Brasil. Festa foi organizada para 460 convidados

Uma cerimônia de casamento realizada em uma fazenda de Porto Nacional, na região central do estado, chamou a atenção pelo glamour, sofisticação e a presença de artistas nacionais. Com um custo de aproximadamente R$ 4 milhões, a festa celebrou a união de Abya Magalhães de Assis Silva e Renato Pereira de Carvalho e foi toda organizada em apenas dois meses. Entre as atrações surpresa ...