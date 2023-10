O estudante de medicina Gabriel Yuzo Silva Yamashita, de 19 anos, virou réu em ação criminal proposta pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Ele é acusado de ter matado o motociclista Daniel dos Santos Silva no dia 6 de maio deste ano em um acidente de trânsito. O órgão pede a condenação de Yamashita por três qualificadoras do homicídio: perigo comum, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e dolo eventual.

Segundo a denúncia, Gabriel Yamashita dirigia um Jeep Commander em velocidade superior (50 km/h) à permitida para a via (40 km/h), e desrespeitou a placa indicativa de parada obrigatória no cruzamento e invadiu a preferencial, colocando em risco um número indeterminado de pessoas.

Para o Ministério Público, por estar embriagado, o estudante surpreendeu a vítima que ficou sem “chance de esboçar qualquer reação para evitar ou diminuir os danos da colisão”.

Na batida, a moto foi arrastada por 11,70 metros. O motorista seguiu o caminho por mais 189 metros, quando o carro parou de funcionar.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital regional da cidade, mas morreu por hemorragia cerebral ocasionada pela batida.

O promotor de Justiça que assina a denúncia, Daniel José de Oliveira Almeida, reivindica uma indenização mínima para a família da vítima no valor de R$ 39,6 mil.

O que a defesa diz

Em nota encaminhada pelo advogado Roger Sousa Kühn, a defesa diz estar surpresa pela imputação de homicídio com dolo eventual. Segundo o advogado, laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil indica a existência de culpa também da vítima no acidente e a inexistência de qualquer indício de embriaguez indicada pelo Ministério Público. O advogado afirma que os exames de sangue mostraram a inexistência de álcool no corpo do estudante.

A defesa ainda informa que não obteve acesso integral à denúncia e confia que a justiça será feita, após o devido processo legal e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O advogado afirma que o estudante também sente muito pelo acidente e se solidariza com a família da vítima, além de ter se colocado à disposição das autoridades e do Poder Judiciário para esclarecimentos necessários.