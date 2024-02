O estudante Felipe Alves Porto Leal, 17 anos, morreu, e o irmão, de 13 anos, está internado, após sofrerem um acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo, 18, na Avenida Teotônio Segurado, em Palmas.

Segundo a Prefeitura de Palmas, agentes de trânsito atenderam o acidente ocorrido entre as Avenidas LO-21 e LO-23, e que envolveu a moto em que as vítimas estavam. Ambos foram socorridos inconscientes pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Geral de Palmas.

Felipe Leal faleceu na manhã desta segunda-feira, 19. Ele teve um edema cerebral. O irmão, também vítima do acidente, está internado no HGP.

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) divulgou uma nota de pesar na rede social. “É com profunda tristeza e consternação que o Campus Palmas do IFTO comunica o falecimento do estudante do 1° período do curso de Engenharia Civil desta unidade, Felipe Alves Porto Legal, vítima de um acidente de trânsito ocorrido nessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Toda a comunidade do IFTO lamenta profundamente a irreparável perda do Felipe e se solidariza com os amigos e familiares nesse momento de dor, transmitindo voto de conforto a todos”.

O instituto também decretou luto oficial de três dias.

O Jornal do Tocantins procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para obter detalhes sobre o acidente e aguarda retorno.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) respondeu em nota ter recebido os pacientes na noite de domingo, 18. Também confirmou a morte de Felipe Alves Porto Leal e se solidarizou com familiares e amigos. “O segundo paciente segue sob os cuidados da equipe multiprofissional”.