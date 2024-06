Vida Urbana Estudante de direito bate em poste e morre após pegar moto emprestada do amigo Homem chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local

O estudante de direito, Anderson Carlos Boni, de 34 anos, morreu em um acidente de trânsito após a motocicleta que ele pilotava bater em um poste na quadra 110 Sul, na madrugada deste sábado (29). A equipe do SAMU prestou atendimento à vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Leia também: - Vídeo mostra acidente com globo d...