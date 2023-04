Redação Jornal do Tocantins

O estudante Valtinele Barbosa da Silva, de Brejinho de Nazaré, de 28 anos, morreu nesta quarta-feira, 5, no Hospital Geral de Palmas (HGP) quatro dias após ter sido encontrado sem sentidos no sábado, 1º, deitado próximo à rotatória da saída para Aliança, do lado de uma panificadora.

Conforme testemunhas disseram à polícia, o estudante era muito conhecido e estimado na cidade e estava em um bar da cidade com amigas e amigos até a madrugada de sábado, quando saiu sozinho em direção à residência, cerca de 1km de distância do bar.

Um caminhoneiro que passava na rodovia o avistou, sem ferimentos aparentes, e acionou o Hospital Municipal de Brejinho de Nazaré. Na unidade, o jovem recebeu medicação e acabou liberado para se recuperar em casa. Neste primeiro momento, familiares registraram um boletim de ocorrência autuado como lesão corporal dolosa.

No entanto, o jovem voltou a sentir-se mal e foi levado novamente para o hospital municipal, de Brejinho, na noite de sábado. A situação de saúde dele se agravou e Valtinele foi transferido para o hospital de Porto Nacional. Na cidade vizinha, precisou sem entubado e encaminhado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) na noite de domingo, 2 de abril.

Segundo o relato de familiares, em outro boletim policial registrado pela irmã, uma administradora de 33 anos, os médicos do HGP disseram que as lesões da vítima no crânio não seriam de queda, mas “indicam que ele, provavelmente tenha sido golpeado na cabeça por algum instrumento sólido causando aquele tipo de lesão”.

Na noite de quarta-feira, quando o JTo acionou a família, a irmã disse que todos estavam bastante abalados e nenhum dos três irmãos da vítima tinham condições de falar sobre o caso, mas que esperam que a morte seja esclarecida e seja "feita justiça".

Mais cedo, por volta das 16h, ela declarou na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas, não saber se há alguma relação da agressão sofrida pelo irmão com a orientação sexual da vítima, que era homossexual. Também disse que um dos irmãos do estudante conversou com ele até 1h da noite de sábado, pelo aplicativo WathsApp.

A irmã também informou Valtinele Barbosa da Silva não tinha problema com nenhuma pessoa e após ter sido encontrado, uma guarnição policial da cidade recolheu o celular dele.

Segundo a irmã, a cidade tem câmaras de segurança e podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte do estudante.

O caso foi encaminhado da Central de Atendimento para a Diretoria de Polícia da Capital, que indicará a unidade responsável pela apuração do caso, atuado como investigação de morte a esclarecer.