Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu um estudante de 21 anos, na tarde de domingo,7, por volta de 13h30, na Avenida Siqueira Campos, bairro Bela Vista, em São Miguel do Tocantins, por tráfico de drogas. Com o suspeito a polícia encontrou 125 g de maconha e 15 g de crack.

A prisão ocorreu durante patrulhamento na região central da cidade. Segundo a PM, o estudante teria demonstrado atitude suspeita com a presença da equipe e jogou fora a sacola com as substâncias de drogas, na beira da pista.

Ao realizar abordagem, a equipe encontrou a sacola que o estudante teria jogado fora, com cerca de 125 g de maconha e 15 g de crack.

Ainda segundo a PM, o jovem confessou que estava trazendo a droga de Imperatriz(MA) para vender na cidade de Araguatins (TO).

Diante os fatos o estudante recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Araguatins, por tráfico de drogas.