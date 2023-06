O estudante Matheus Martins de Sousa, de 17 anos, morreu vítima de tiros de arma de fogo no final da manhã de segunda-feira, 12, na região sul de Palmas.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na Rua 2, no setor Santa Bárbara, quando um motociclista atirou na vítima. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel estiveram no local.

Uma testemunha informou aos policiais que viu apenas o suposto autor em uma motocicleta de cor preta. O estudante não possuía passagens policiais.

Momentos depois do assassinato, um motociclista causou um acidente na Avenida Tocantins, em Taquaralto, abandonou a moto e fugiu do local. A Polícia Civil investiga se há ligação entre os fatos.

Operação Cidade Blindada

Desde o dia 9 de junho, na capital, ocorre a Operação Cidade Blindada para tentar controlar a alta de homicídios que cresceu desde janeiro, principalmente na região sul. A Polícia Militar remanejou 60 militares do interior para reforçar o efetivo da capital e informou que o reforço possui qualificação em patrulhamento tático para atuar nas áreas afetadas pela criminalidade.

Com a morte do adolescente registrada nesta segunda, sobe para 83 o número de homicídios em Palmas, entre 1º de janeiro e 12 de junho. Maio é o mês com maior número de assassinatos com 25 vítimas.