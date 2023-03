Redação Jornal do Tocantins

Uma estudante baiana de 14 anos, radicada na zona rural de Miracema sofreu um estupro e teve o celular furtado por um homem desconhecido nesta quarta-feira, 22, por volta do meio-dia.

O ataque ocorreu entre a escola e a chácara onde a vítima reside com a família, segundo o cunhado dela, um agricultor, também baiano, de 19 anos, que levou o caso ao conhecimento da 7ª Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher e Vulneráveis de Miracema, que apura o caso.

De acordo com o agricultor, ele estranhou o atraso da cunhada naquele dia. Quando a menina chegou, estava com o cabelo assanhado e bastante agitada e lhe contou que havia sido abusada sexualmente no trajeto da escola para casa.

O homem era um desconhecido que a abordou com uma faca e pressionou a arma em seu pescoço enquanto a levava para o mato e cometia a violência sexual. A menina exibia um corte no pescoço causado pelo homem ao pressionar a faca durante o crime.

Conforme o relato dado aos policiais, enquanto a estuprava, o homem a ameaçava de morte e alegava saber exatamente onde a menina mora com a família. Após o crime, o homem levou o aparelho celular da menina, um Xaomi 10c na cor preta.

Agentes da delegacia saíram em diligência até a região do crime, mas não localizaram o homem, mas encontraram a faca utilizada para ameaçar a menina, abandonada no mato. Sem marca aparente, a arma tem cabo de madeira e foi recolhida para perícia.