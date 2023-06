Redação Jornal do Tocantins

Um estudante de 14 anos teve o braço e o tórax golpeado com uma faca em frente a escola em que estuda, no final da tarde de sexta-feira, 16. O caso aconteceu no bairro Eldorado, em Araguaína.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que não sabe o motivo da agressão e nem conhece o suspeito, que ainda não foi identificado. O adolescente disse que estava na frente da Escola Estadual Welder de Abreu Sales, na rua Baixa Funda, quando o agressor o abordou e o esfaqueou.

A vítima ficou no chão após os golpes com a arma branca e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor e a motivação do crime.