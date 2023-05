Uma estudante de 12 anos gritou a plenos pulmões para escapar de um estupro praticado por colegas de escola em uma casa abandonada no setor Boa Vista, em Augustinópolis. Os suspeitos são dois estudantes de 13 anos - um morador do bairro Boa Vista, outro do Bairro do Rony – e o terceiro, de 16 anos, do bairro São Pedro, também em Augustinópolis.

Na versão da menina e de uma tia, que procuraram o conselho tutelar e depois a delegacia de polícia, assim que a vítima deixou a escola e seguia para a casa, dois menores a levaram para uma casa abandonada próximo, próximo à escola e tentaram ter relação sexual com a menina.

Um terceiro participante ficou em cima do muro da residência abandonada como vigia, para avisar a dupla caso alguém aparecesse, segundo a versão da vítima.

Aos policiais, a menina disse que um dos garotos a chantageou com a possibilidade de divulgar em redes sociais uma foto da vítima, nua da cintura pra cima. A foto tinha sido enviada por ela para outro rapaz.

A vítima disse que percebeu a intenção dos rapazes quando um deles tocou o seu seio, assim que chegavam na residência e o outro tocou em suas partes íntimas. A vítima então começou a gritar e pedir socorro em intensidade que fez os menores infratores correrem.

Uma policial de 38 anos ouviu o relato e foi até a escola em que a vítima e um dos menores estudam e conseguiu o endereço do aluno de 16 anos. O menor revelou para a policial a moradia dos outros dois e o trio acabou apreendido e conduzidos para a central de atendimento da Polícia Civil de Araguatins.

O caso foi autuado como tentativa de estupro de vulnerável.