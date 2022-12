Redação Jornal do Tocantins

O estudante de ciência da computação e sistemas da informação preso na quinta-feira, 15, pela Polícia Federal, suspeito de desenvolver programas e sistemas com qual um grupo realizava fraudes eletrônicas e a invasão de dispositivos eletrônicos e de informática para a obtenção de dados e informações privadas é David Xavier Brito, segundo divulgou o G1.

De acordo com o site, o esquema acabou identificado após beneficiários do auxílio emergencial contestarem saques indevidos. As investigações apontaram que pelo menos nove benefícios foram direcionados para David por meio de pagamento de boletos bancários.

Segundo a investigação da Polícia Federal, o estudante teria trabalhado com outros hackers na qual cometeram diversos crimes virtuais, além de fraudar pagamentos do auxílio emergencial. O prejuízo causado pelos suspeitos pode chegar a R$ 1 milhão.

Ainda na quinta-feira, cinco prisões foram cumpridas além de 11 mandados de buscas em seis estados. A organização criminosa atuava desde 2018 na prática de furtos em contas bancárias, compras on-line com cartões de terceiros e vendas de produtos que não existiam em sites clonados.

As ordens foram emitidas pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Palmas, e também são cumpridas em seis estados: São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Goiás e Tocantins.

Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, furto mediante fraude, estelionato e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a mais de 20 anos de prisão.