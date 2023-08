Um estudante de 18 anos acabou preso por volta de 1h30 da madrugada desta sexta-feira, 25, e Marciano Alves Folhas, 20 anos, registrado como mecânico, acabou morto, horas depois durante troca de tiros com a polícia em um hotel. Os dois são suspeitos de integrarem um grupo de quatro pessoas que tentaram roubar uma boate localizada na zona rural de Palmas, na TO-010.

Militares divulgaram que receberam um chamado sobre o roubo por volta da 1h30 e se depararam com quatro suspeitos carregando objetos, como celulares, TVs e bebidas.

Três policiais militares da Patrulha Rural que atenderam ao chamado registraram no Boletim de Ocorrência, de nº 77297/2023, os policiais registraram que não houve troca de tiros no estabelecimento, identificado como “DK + um Drink's”.

Já nas informações divulgadas pela corporação, consta que a equipe de polícia da Patrulha Rural foi “recebida com disparos de armas de fogo, por quatro indivíduos extremamente agressivos com as vítimas que estavam no local”.

Três suspeitos fugiram da abordagem e apenas o estudante ficou no estabelecimento onde acabou preso.

Vítimas descreveram itens retirados pelos suspeitos

Três mulheres se identificaram vítimas do roubo. Uma acompanhante de 28 anos, uma empresária de 59 anos e uma autônoma de 24 anos. Elas relataram que os suspeitos levaram cerveja, whisky, refrigerante, energético, luminária, televisão, stop, macaco hidráulico e chave de rodas.

Um Jetta preto, com restrição de roubo, estava no local e foi apreendido depois dos policiais terem encontrado os produtos listados pelas vítimas dentro do veículo. A polícia apreendeu todos os itens, mais um celular azul e munições que estavam dentro do veículo.

Morte no hotel

De acordo com a Polícia Militar, horas depois, militares receberam informações de que um dos suspeitos de participar do roubo estaria em um hotel, no setor Santa Fé, no centro de Taquaralto.

Ao chegar no local, segundo a Polícia Militar, a equipe “foi recebida com novos disparos de arma de fogo”, e revidou a “injusta agressão”.

Também informou ter acionado o socorro e apoio, mas “quando a equipe de emergência chegou ao local, confirmou o óbito”.

O mecânico morto responde desde junho deste ano a uma ação penal por homicídio cometido no dia 25 de julho de 2021, no Jardim Aureny III, ao lado de mais dois suspeitos.

Segundo o Ministério Público, a vítima é Giovanny Pereira Tavares, morto porque o trio suspeitava que ele integrasse uma facção criminosa rival à que os três integravam. A ação de competência do júri ainda não teve julgamento.