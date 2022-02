Vida Urbana Estudante é condenado a 8 anos de prisão por homicídio tentado e carvoeiro a 12 anos por assassinato Julgamentos ocorreram nesta semana e fazem parte da primeira temporada do Tribunal do Júri da Capital em 2022

A Justiça condenou dois homens nesta semana por homicídio tentado e homicídio em Palmas. Os julgamentos fazem parte da primeira temporada do Tribunal do Júri da Capital em 2022. As duas sentenças são do juiz Cledson José Dias Nunes, titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Palmas. Conforme o Tribunal de Justiça, o estudante Gabriel Martins, de 25 anos, foi co...