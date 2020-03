Todas as aldeias do Tocantins estão sendo monitoradas por equipes da coordenação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e pela Polícia Militar Ambiental. A medida é para prevenir os povos contra o coronavírus.

Nesta quinta-feira, 26, equipes da Funai e Polícia Militar (PM) Ambiental passaram pelas aldeias da etnia Krahô-Kanela, na divisa entre a Lagoa da Confusão e a Ilha do Bananal. A principal orientação é para que as pessoas que não são indígenas não frequentem as comunidades neste momento de pandemia.

A fiscalização também tem o apoio de lideranças indígenas que estão bloqueando as entradas que dão acesso às aldeias.

Além disso, conforme a Funai, outras diversas ações preventivas, orientadas pelos órgãos de saúde, têm sido desenvolvidas pelas equipes da fundação no Estado, tais como transporte de indígenas das cidades para as aldeias, informações às lideranças indígenas via celular, apoio no bloqueio de entradas das aldeias e articulação do comércio local para entrega de alimentos nas áreas indígenas.

Segundo dados da Funai, o estado tem 15,6 mil indígenas distribuídos em nove etnias. Os líderes de cada povo vêm sendo informados da importância dos povos permanecerem nas suas próprias aldeias.

No Estado do Tocantins, a Funai atua por meio da Coordenação Regional do Araguaia Tocantins e das Coordenações Técnicas Locais de Tocantínia, Itacajá, Araguaína, Tocantínia, Carolina, São Félix do Araguaia, Gurupi e Santa Terezinha.

Conforme a fundação, estas unidades descentralizadas da Funai vêm trabalhando na orientação aos indígenas sobre a importância de ficarem em suas aldeias.