Os moradores das 87 cidades do Tocantins que estão aguardando a segunda dose da vacina CoronaVac devem receber os imunizantes na a partir da próxima segunda-feira, 31. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) usará parte do estoque estratégico e da reserva técnica para atender a população que aguarda a segunda dose da vacina.

Essa informação da SES foi enviada em resposta ao Jornal do Tocantins após o Ministério Público do Tocantins (MPTO) encaminhar um pedido de esclarecimentos sobre a demora na distribuição de vacinas. Nesta quinta-feira, 27, o órgão fiscalizador pediu ao Estado que explique o porquê das doses ainda não terem sido distribuídas, já que havia doses retidas com a Secretaria, enquanto alguns municípios estão com a aplicação da segunda dose em atraso por falta do imunizante.

Conforme o MPTO, o pedido requer que seja esclarecido o motivo da demora na distribuição aos municípios, a data em que ocorreu o repasse, a quantidade a ser direcionada a cada cidade. Também solicitaram quais serão as estratégias adotadas para a busca ativa da população que aguarda a vacinação. Essa busca deve ser coordenada pela SES. O requerimento é de autoria da promotora de Justiça Araína Cesárea D’Alessandro.

Distribuição

Em nota, a SES disse que antes da paralisação da produção de vacinas pelo Instituto Butantan/Coronavac, devido a falta de IFA – o insumo mais importante da vacina de covid-19 - foram “distribuídas TODAS as doses para a aplicação das segundas doses - D2 do imunizante Coronavac aos 139 municípios, em tempo hábil para complementação do esquema vacinal”.

Entretanto, segundo a SES, alguns municípios relatam que as doses distribuídas pelo Estado não eram suficientes para atender todo o público. Ao todo, são 87 municípios que teriam aplicado equivocadamente as doses da 7ª, 8ª e 9ª pauta como sendo da primeira dose. Essas remessas específicas teriam vindo já para a segunda dose, conforme a recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Devido a essa confusão na aplicação, essas secretarias municipais estão à espera da segunda dose para completar o esquema vacinale o processo de imunização. “Para atendê-los, a SES usará parte do estoque estratégico e da reserva técnica para atender a população que aguarda a segunda dose da vacina, que serão entregue aos municípios a partir de segunda-feira, 31”, escreveu.

Cidades

Na semana passada, o Jornal do Tocantins publicou um material sobre os municípios com falta do imunizante, na data, a SES tinha previsto mais ao menos uma semana para a vacinação. Nesta quarta-feira, 26, e na quinta-feira, 27, houveram reuniões com os municípios que estão com dificuldade para aplicação da segunda dose de Coronavac.

Ainda na data, a SES informou ter analisado o banco de dados da imunização e que se reuniu com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosemns-TO) para verificar a situação da segunda dose de CoronaVac.