Vida Urbana “Estava parecendo abandonado”, diz costureira sobre Rodoshopping, que receberá reforma após 20 anos Prefeitura de Palmas anunciou investimento de R$ 500 mil para reparos no local que atualmente tem 128 salas comerciais, com 100 em funcionamento

Pinturas desgastadas e velhas, portas enferrujadas, banheiros precários e chão quebrado são alguns dos problemas do Rodoshopping, no Sul de Palmas, que a costureira microempreendedora Deuslir Dias dos Santos, de 41 anos, mostrou a reportagem do Jornal do Tocantins nesta quarta-feira, 23. O ponto de comércio e confecção tem mais de 20 anos de inauguração, aberto em 2001,...