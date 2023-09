Um incêndio de origem criminosa registrado na noite de domingo, 24, em uma residência de palha e recentes ataques de ao Território Quilombola Rio Preto, localizado em Lagoa do Tocantins, leste do estado, vem deixando 50 famílias aterrorizadas, é o que conta uma comunitária de 34 anos. Ela pediu para não ter o nome divulgado, pois teme retaliação.

“Semana passada eles (os grileiros) começaram a colocar fogo próximo das casas. Anteontem eles fizeram um disparo de arma por volta das 19h e 30min perto de uma escola e ainda na madrugada eles fizeram mais três disparos. Ontem os grileiros acabaram indo lá enquanto as pessoas conversavam e colocaram fogo em uma casa de palha”.

De acordo com ela, o fogo na noite de domingo, 24, foi controlado rapidamente pelos moradores. “Ainda bem que foi rápido que eles conseguiram apagar. Os criminosos correram para dentro do mato, o povo só viu eles correndo para lá. Então foram dois ataques. Um ontem e outro anteontem no mesmo horário”.

A comunitária ressalta que os ataques aumentaram após uma decisão judicial favorável para que os lotes 172 e 173 sejam concedidos provisoriamente aos comunitários.

“A juíza já está ciente dos ataques e os órgãos competentes também, inclusive a juíza deu a posse provisória para gente de forma a amenizar os conflitos, mas eles não estão cumprindo a decisão judicial. Inclusive eles colocam nos grupos da cidade para debochar da decisão da juíza e da nossa cara também”.

A decisão citada pela morada é do dia 8 de setembro deste ano e é assinada pela juíza Aline Iglesias da 1ª Escrivania Cível de Novo Acordo.

“No pedido de reintegração de posse em face de números requeridos, estes últimos alegam tratar-se de área destinada à regularização fundiária de comunidade remanescente de quilombos, denominada Rio Preto [...].Desta forma, determino a remessa do feito à Justiça Federal, em Palmas tendo em vista a urgência, esta decisão tem caráter de antecipação de tutela, e portanto, deve ser cumprida de imediato, ficando resguardado o prazo e o direito das partes na interposição dos recursos cabíveis”, cita o documento.

A comunitária disse que os ataques são de fazendeiros e grileiros contrários à decisão. Ela enfatiza que a comunidade está exposta a todo tipo de violência. “A comunidade fica aterrorizada, exposta à violência, ontem eu acabei chorando porque as pessoas estavam pedindo socorro porque tinha um cara dentro do mato atirando e eu ligando para polícia”.

Outro problema apontado é que os ataques dos criminosos impedem os agricultores de plantar, porque ficam com medo.

“Tem a questão alimentar, não podemos plantar porque está todo mundo com medo. Como é que planta nessa situação? A terra onde eles plantam é onde estão os fazendeiros. Está bem complicada essa situação porque os agricultores não conseguem nem se alimentar porque para se alimentar eles precisam plantar”.

A Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins (COEQTO) publicou uma nota de repúdio quanto às violências sofridas no território.

“A escalada de violências afeta, de maneira irreversível, 50 famílias com incêndios criminosos em residências e nos arredores das moradias, tratoramento de estradas e plantações, disparos com armas de fogo, intimidações verbais e ameaças de violências físicas têm deixado as famílias situadas, em pânico e em situação de insegurança alimentar”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou nesta segunda-feira, 25, que investiga as circunstâncias do incêndio ocorrido no território do quilombo. Disse ainda que será realizada perícia no local e demais diligências necessárias para a elucidação dos fatos.