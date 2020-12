Vida Urbana Estado tem mais 336 novos casos; Capital se aproxima de 20 mil casos Casos confirmados no Boletim da SES chegam a 84.963 e mortes a 1.195

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa nesta sexta-feira, 11 mais 336 novos casos confirmados para Covid-19 e mais três mortes por complicações da doença. As mortes são de uma mulher de Porto Nacional, 81 anos, com diabetes e que morreu dia 18 de agosto no Hospital Palmas Medical. Outra mulher, de Araguaína, tinha 82 anos, diabetes e doença isq...