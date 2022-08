Vida Urbana Estado tem 48h para transferir paciente que espera há sete dias por exame e cirurgia no HRPN Decisão judicial é do caso da adolescente de 18 anos internada desde o dia 1° de agosto com pedra na vesícula e canal do fígado

A Justiça determinou na noite deste domingo, 7, que o Estado realize, no prazo de 48h a partir da notificação, a transferência da paciente de 18 anos que está internada há sete dias no Hospital de Referência de Porto Nacional (HRPN). No domingo, o JTo revelou que a paciente está internada desde o dia 1º de agosto com pedras na vesícula e uma das pedras está n...