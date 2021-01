Vida Urbana Estado tem 31 mil faltosos e abstenção em 54,4% no 1º dia de provas; não houve ocorrências de vulto Estado ficou acima da média nacional de abstenção que também teve número alto; forças de segurança pública do Tocantins relataram que o primeiro dia de aplicação do Enem foi tranquilo

Com uma abstenção de 54,4% durante o primeiro dia de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Tocantins teve 31.713 estudantes inscritos que não compareceram aos locais de prova neste domingo, 17. O dado do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indica que o índice no estado ficou acima do nacional, que também teve r...