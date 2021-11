Vida Urbana Estado tem 30 dias para prestar informações sobre reforma da ala psiquiátrica do HGP Em dezembro do ano passado, limitar tinha determinado a correção de irregularidades do local, e na última semana, Justiça confirmou pedido e deu novo prazo para Estado

O Estado tem 30 dias para prestar informações sobre reforma da ala psiquiátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP), conforme uma decisão da Justiça proferida na última semana. A informação é do Ministério Público do Tocantins (MPTO) que tinha entrado com ação civil pública devido a fim de corrigir uma série de inconformidades no local. A determinação da Jus...