A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o Tocantins contabiliza mais 4 mortes e chega a 128 óbitos. Os dados do boletim epidemiológico mostram que 36 municípios concentram essas 128 mortes.

Nesta sexta-feira, 12, o Estado em 213 novos casos confirmados para Covid-19 e o Estado 6.744 infectados. Araguaína com 109 casos, Palmas com 16, Nova Olinda com 14 e Xambioá com 11 são os principais municípios nessas confirmações.

A SES aponta 3.543 pacientes recuperados e 3.073 estão tratamento. Deste, 131 estão hospitalizados. 85 deles estão em leitos clínicos e 46 em UTIs covid.

As quatro novas mortes são do interior do Estado. Em Maurilândia, uma mulher de 93 anos, com diabetes e sequelada por um Acidente Vascular Cerebral morreu dia 5 de junho, no Hospital Regional de Augustinópolis. No mesmo hospital, morreu no dia 11, uma mulher de 78 anos de São Miguel. Ela tinha diabetes e hipertensão.

As outras duas mortes são de um homem de 80 anos de Paraíso que morreu na quinta-feira, 11 no Hospital Geral de Palmas e outro de 77 anos, araguainense, que morreu dia 10 no Hospital Dom Orione.