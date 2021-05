Vida Urbana Estado tem 1.056 novos casos em 89 cidades e somente três ainda não acumulam 100 diagnósticos Nesta sexta-feira, 14, o Estado ainda confirmou mais 14 mortes que se somam às mais de 2,8 mil registradas desde o início da pandemia

Apenas três cidades do Tocantins ainda não acumulam 100 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, que começou em março do ano passado, sendo Tupiratins, Juarina e Novo Alegre, que nesta sexta-feira, 28, não registram nenhum novo caso no 439º boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Em contrapartida são 89 cidades que têm novos infectados confirmados n...