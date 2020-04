Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Em atualização do boletim diário divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta quarta-feira, 1º de abril, o Tocantins segue com 12 confirmações de pacientes diagnosticados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com a SES, foram realizados 25 novos testes, mas sem nenhuma nova confirmação. O boletim ainda aponta que as unidades públicas de saúde não possuem nenhum paciente internado, e que apenas uma pessoa está recebendo assistência hospitalar na rede privada.

Os casos estão distribuídos da seguinte forma: nove em Palmas e três em Araguaína, ao norte do Estado.