Vida Urbana Estado sanciona leis de empréstimos de R$ 300 mi para ponte de Porto Nacional e duplicação da TO-080 Serão duas operações de R$ 150 milhões cada, em duas instituições bancárias

O Governo do Tocantins sancionou e publicou as leis 3.679 e 3.680, que autorizam a gestão a contratar dois empréstimos, no valor de R$ 300 milhões. As medidas publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira, 15, são para a contratação junto ao Banco de Brasília (BRB) e Banco do Brasil (BB), com R$ 150 milhões em cada. As leis haviam sido aprovadas na Assembleia Legislativa no último dia 10. Conforme a gestão estadual, o recurso proveniente do BRB será destinado ao financiamento da constr...