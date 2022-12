O Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou a lei n° 4.065, DE 26 de dezembro de 2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições públicas e privadas do Sistema de Ensino do Estado do Tocantins, de expedirem diploma em braille para os alunos com deficiência visual, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira, 26.

De acordo com o artigo 1° da lei, as instituições públicas e privadas do Sistema de Ensino do Estado do Tocantins devem expedir, mediante requerimento e sem custo adicional, uma via do diploma impresso em braille aos alunos com deficiência visual, quando da conclusão do ensino médio e superior.

O documento também diz que o diploma em braille deve seguir o prazo de expedição e registro do diploma regular e conter os mesmos dados obrigatórios previstos na legislação aplicável.

As pessoas já diplomadas poderão requerer das instituições referidas no artigo 1° da lei a emissão gratuita dos diplomas, com a devida adaptação de acessibilidade visual. Conforme consta no artigo 3 a lei entra em vigor na data da publicação.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que a impressão da versão do diploma de conclusão do ensino médio em braille ocorrerá a partir deste ano, considerando a publicação da Lei 4.065, de 26 de dezembro de 2022, no Diário Oficial do Estado nº 6236.

Ainda de acordo com Seduc, as impressões serão realizadas, por meio da própria pasta. Enquanto possível público demandante, em 2022 a rede estadual de ensino contou com 544 estudantes com baixa visão, com deficiência visual, com cegueira e surdocegueira, matriculados em diferentes anos ou séries, do ensino fundamental ou médio, respectivamente.

O JTo também solicitou posicionamento a algumas instituições nesta terça-feira, 27, sobre a lei. A Universidade Federal do Tocantins (UFT) informou que estudará formas de atender a Normativa, dentro dos parâmetros estabelecidos em legislação federal que rege a UFT, após analisar o conteúdo da lei e que ao surgir demanda, será adotada providências cabíveis.