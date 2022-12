Vida Urbana Estado sanciona lei que obriga instituições a expedir diploma gratuito em braille Documento publicado no DOE desta segunda-feira, 26, também diz que já diplomados poderão requerer das instituições a emissão sem custos, com a devida adaptação de acessibilidade visual

O Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou a lei n° 4.065, DE 26 de dezembro de 2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições públicas e privadas do Sistema de Ensino do Estado do Tocantins, de expedirem diploma em braille para os alunos com deficiência visual, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira, 2...