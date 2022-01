O governador em exercício, Wanderlei Barbosa (sem partido), sancionou a Lei nº 3.878 que estipula prazo de até 120 dias para mulheres grávidas realizarem o Teste de Aptidão Físico (TAF) durante a realização de concursos públicos no Tocantins.

De acordo com a lei, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 8, fica assegurada a remarcação do teste de aptidão física nos concursos públicos, no Estado do Tocantins, à candidata que esteja grávida e no período do puerpério à época de sua realização, independentemente de previsão expressa no edital do concurso público.

A realização dos testes de aptidão física ocorrerá após no mínimo 60 dias, e no máximo, 120 dias do término da gravidez, cabendo: à candidata comunicar formalmente à entidade responsável o término da gravidez, sob pena de exclusão do concurso público; à banca realizadora do concurso público determinará a data, o local e o horário dos testes.”