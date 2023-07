O Tocantins confirmou o primeiro caso de Vírus da Necrose Infecciosa do Baço e Rim (ISKNV) em tanque rede da espécie tilápia. O registro é de uma propriedade localizada em Lajeado, após o resultado positivo das colheitas de amostras.

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec), a doença é causada por um vírus (Iridovírus) e acomete principalmente as formas jovens de tilápia. A mortalidade varia entre 50% e 75%.

A agência informa ainda que diante do caso, foram realizadas todas as ações de controle na propriedade foco e vigilâncias nas pisciculturas vínculo, onde as investigações não registraram nenhum outro caso da doença.

Além do Tocantins, a enfermidade está confirmada oficialmente nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia.

Conforme a Adapec, a enfermidade não é transmitida do peixe para o homem e não afeta o consumo de pescado.

A agência ainda orienta aos piscicultores que cultivam as formas jovens de peixes, o cadastro das propriedades no escritório da Adapec mais próximo.

Reforça também a importância dos piscicultores comprarem peixes para a criação de fontes confiáveis e adotem medidas de biosseguridade e boas práticas de manejo. Outra sugestão é destinar os peixes para abate em abatedouros com inspeção sanitária oficial.

Em caso de suspeita comunicar a Adapec no telefone 0800 063 11 22, pelo site adapec.to.gov.br ou presencialmente em qualquer unidade da agência.