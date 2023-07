Nove pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados no último fim de semana no estado. O primeiro ocorreu na noite de sábado, 22. Duas das três vítimas de uma batida entre uma moto e um carro na BR-153, entre Colinas do Tocantins e Brasilândia tiveram as mortes confirmadas no domingo, 23.

Uma das vítimas é o piloto de moto, identificado como Denair de Sa Rosa, um agricultor de 56 anos, natural de Aurilândia (GO), morador de Colinas, cidade ao noroeste do Tocantins. De acordo com o gerente comercial Fábio Cabral Rosa, Denair morreu a caminho de Colinas, após ter sido socorrido.

A criança de 9 anos, Matheus Guilherme, que teve as pernas esmagadas no acidente, também morreu, segundo confirmou o pai, o entregador Cleomar Jose Ferreira, de 36 anos. A carona de 33 anos foi socorrida e levada ao Hospital de Colinas.

O segundo acidente que deixou sete pessoas mortas aconteceu no domingo, 23, por volta das 16h. Dois automóveis modelo Gol bateram de frente na TO-080 entre Monte Santo e Divinópolis, na região oeste do estado.

Relatos de uma testemunha informou que três carros com amigos e familiares seguiam juntos e em determinado trecho quando houve a batida frontal durante uma ultrapassagem, logo após a rodovia passar por Divinópolis.

As vítimas eram moradoras de Paraíso do Tocantins e Dois Irmãos conforme informado pelo Corpo de Bombeiros. Veja os nomes:

Vítimas de Paraíso do Tocantins

- Hélio Flávio de Araújo Júnior, 35 anos (motorista)

– Jonatas Nunes Santana, 35 anos;

- Loranja Ribeiro da Costa, 35 anos;

- Eliene Ribeiro da Costa, 36 anos.

Vítimas de Dois Irmãos:

- Renato Cavalcante Parriao, 28 anos (motorista);

- Mirelle Nogueira de Sousa, 20 anos

- Vitória Bonfim Alves de Oliveira, 14 anos.

Conforme o relato policial, uma testemunha, comerciante de 27 anos que voltava de uma pescaria, informou que dirigia um carro na frente, e atrás vinha uma das vítimas que dirigia o gol G7 prata, onde dentro se encontrava as vítimas Jonatas Nunes Santana, Eliene Ribeiro da Costa 36 anos e sua irmã Loranja Ribeiro da Costa.

A testemunha informou que viu quando um veículo gol G5 de cor clara ultrapassou o carro das vítimas, o qual vinha há pelo menos 30 metros atrás.

Segundo o comerciante, o veículo ultrapassou também o carro dele e logo na frente, vinha um veículo gol G7 de cor branca, sentido a Divinópolis. O carro, para não bater no veículo frontal, desviou, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com o veículo, que era conduzido por Hélio Flávio.

O terceiro e último acidente ocorreu na TO-010, que liga Palmas a Lajeado, por volta das 20h29, de domingo, 23, entre três veículos, um Pálio, Saveiro e Sandero.

O acidente ocorreu quando o motorista, não identificado, conduzia o veículo Pálio, freou de forma brusca na pista. Outro veículo, um Saveiro também teve que frear de forma rápida, e um terceiro veículo Renault, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu no Sandero.

Segundo o relatório da Polícia Militar, o condutor do Fiat/ Palio fugiu do local. Ninguém ficou ferido.