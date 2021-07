Vida Urbana Estado receberá mais 43 mil doses contra a Covid-19 a partir de amanhã Cidades do Sul e Sudeste receberão as vacinas através de Unidades Móveis refrigeradas e poderão retirá-las em Gurupi e Dianópolis

Com a previsão de chegada de mais 43.110 doses de vacinas contra a Covid-19, o Governo do Tocantins passa, a partir desta quarta-feira, 21, a realizar a entrega dos imunizantes com utilização de Unidades Móveis refrigeradas para municípios distantes. Com a nova remessa que será enviada pelo Ministério da Saúde (MS) - sendo 33.750 doses da AstraZeneca/Fiocruz, nesta q...