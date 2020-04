O serviço de saúde do Tocantins recebeu a doação do grupo Energisa Tocantins de 300 máscaras do modelo N95 para os hospitais do Tocantins que são referência no tratamento da Covid-19. O material faz parte do estoque de máscaras de proteção disponível do grupo no Estado. Segundo a empresa, no país as doações alcançaram 6.740 máscaras em 11 estados onde a empresa atua na distribuição de energia.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (SES) anunciou que recebeu do grupo Afya Educacional a doação de 150 mil gorros, 35.850 pares de luvas de procedimento, 600 máscaras cirúrgicas e 1.500 protetores faciais. Segundo a pasta, maioria dos produtos ainda não chegou. O grupo Afya é mantenedora das escolas de medicina em Araguaína, Palmas e Porto Nacional.