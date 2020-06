Após a liberação para abertura de restaurantes e bares de Palmas, mais uma etapa da ação educativa em combate à prevenção à Covid-19 ocorreu nesta terça-feira, 23. A ação da Secretaria Estadual da Administração (Secad) observou se os empresários, funcionários e consumidores estão se adequando os protocolos de segurança.

Nesta terça, servidores públicos se dividiram em três equipes e visitaram 23 estabelecimentos comerciais no segmento de alimentos e bebidas, em todas as regiões da Capital e também na Praia da Graciosa. A ação realizou ainda orientações aos empresários, funcionários e visitantes sobre a importância do uso de máscaras, da higienização com água e sabão e álcool. Além de esclarecimentos sobre o distanciamento em filas e entre as mesas dos locais.

Essa ação acontece pela quarta vez em Palmas, e nas operações anteriores, as equipes percorreram também Gurupi e Araguaína. Além da Secad, participam da iniciativa o operacional do Procon e equipes das Polícias Militar (PM), Civil, Superintendência de Vigilância em Saúde Sanitária, Agência Estadual de Metrologia (AEM), Vigilância Sanitária e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Praias

Ainda nesta terça-feira, representantes da Agência Municipal de Turismo (Agtur) e comerciantes da Praia da Graciosa se reuniram para debater demandas do local e os primeiros dias de reabertura dos restaurantes. O encontro aconteceu em um dos restaurantes da Praia da Graciosa e teve como objetivo ouvir os comerciantes, tendo em vista a manutenção da Praia da Graciosa, bem como todas as outras praias da Capital bem conservadas, e prontas para que, quando forem reabertas, possam atender bem aos palmenses e turistas.

Feiras

Outros ambientes alvos de fiscalizações após a reabertura na Capital são as feiras cobertas. Conforme a Vigilância Sanitária de Palmas (Visa), ações acontecem no sentido de fiscalizar e orientar os feirantes e frequentadores. A iniciativa também verificar se os comerciantes e a população estão seguindo as recomendações adequadas para o funcionamento das barracas e a compra dos produtos.

Ainda conforme a Visa, os fiscais advertem os feirantes para que sigam rigorosamente às recomendações estabelecidas em Decreto Municipal como a disponibilização de álcool em gel, higienização constante da barraca e uso de máscara. Os feirantes que não estavam seguindo à risca o protocolo de segurança foram advertidos e informados sobre as devidas consequências em caso de descumprimento da lei.