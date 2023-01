O Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira, 9, trouxe a Resolução Conselho Estadual de Educação (CEE), n° 169, de 20 de dezembro de 2022 que institui o Documento Curricular (DCT) para o ensino Médio e orienta a implementação que torna o currículo, aprovado, referencial para a organização curricular do ensino médio para as redes e instituições de ensino do estado.

Conforme o documento, o DCT deve ser referência estadual para as instituições e redes de ensino, públicas e privadas, pertencentes ao Sistema de Ensino Estadual (SEE-TO), para construírem ou reestruturarem seus currículos do ensino médio.

A etapa está organizado da seguinte forma: disposições gerais: Caderno 1: pressupostos teóricos e filosóficos; formação geral básica: caderno 2: áreas de conhecimento; itinerários formativos (Unidades Curriculares): caderno 3: trilhas de aprofundamento por áreas de conhecimento; caderno 4: eletivas e projeto de vida; itinerário formativo da Formação Técnica e Profissional (FTP): caderno 5: documento orientador para elaboração dos itinerários formativos da formação técnica e profissional.

De acordo com a resolução, o novo currículo está construído para atender às especificidades do território do Tocantins e apresenta-se numa linguagem acessível, que contempla os fundamentos estabelecidos na BNCC, com ênfase nos requisitos regionais e locais.

A formação geral básica, composta por um conjunto de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), etapa do ensino médio, visa consolidar, e ampliar as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, assegurando a formação integral do estudante, mediante a compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles, com carga horária total máxima de 1.800 horas, distribuídas nas três séries do ensino médio, organizada por área de conhecimento, a saber: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas.

O ensino da língua portuguesa e da matemática, que contempla as áreas de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias será obrigatório nos três anos do ensino médio, a carga horária desses componentes curriculares deve ser fixada em consonância com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da respectiva instituição ou rede de ensino.

A distribuição da carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos deve ser definida pelas instituições e redes de ensino.

Itinerários formativos é o conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher, conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento ou na formação técnica e profissional, com carga horária total mínima de 1.200 horas, distribuídas ao longo do ensino médio, e deve organizar-se a partir de quatro eixos estruturantes: investigação científica; processos criativos; mediação e intervenção sociocultural; empreendedorismo.

Os itinerários formativos, como parte flexível do currículo para formação propedêutica, contemplado no DCT etapa ensino médio são compostos por unidades curriculares, denominadas: trilhas de aprofundamentos; eletivas; projeto de vida; unidades curriculares integradoras, específicas para as instituições de ensino de tempo integral e de regime de alternância, sendo facultativa às instituições de ensino da rede privada;

As trilhas de aprofundamentos, organizadas por área de conhecimento, estão estruturadas, e expressas no caderno 3, conforme seguem: área de linguagens e suas tecnologias: amplifica! A linguagem em movimento; eu sou o meu padrão; cultura digital nas vibes das redes; clubes dos literatos juvenis; aperte o play.

Área de matemática e suas tecnologias: meu mundo, meu futuro: me ajuda a construir?; modelagem matemática aplicada à vida: construindo o saber matemático a partir das relações sociais; finanças pessoais: o que o mundo exige na vida adulta que a gente pode aprender na escola?; como a matemática se conecta com a juventude, com a democracia e a sociedade? contribuições da matemática para o mundo digital.

Área de ciências da natureza e suas tecnologias: agronegócio da agricultura familiar; ecoturismo em face do empreendedorismo; energias renováveis: expectativa energia fotovoltaica (solar), realidade usinas Hidrelétricas; nutrição e qualidade de vida: cuidado do corpo e da mente.

Área de ciências humanas e sociais aplicadas: sementes do cerrado: cidadania e sustentabilidade; vozes da juventude: passado e presente para um novo futuro; uma ideia na cabeça e uma câmera na mão.

Ainda de conforme consta no documento, a rede estadual e as instituições de ensino privadas, com base na legislação vigente, poderão organizar a oferta do ensino médio de várias formas

As instituições privadas e a rede estadual de ensino devem de imediato, alinhar seus currículos e Projeto Político-Pedagógico/Proposta Pedagógica ao DCT, etapa ensino médio para o território do Tocantins. A resolução entrou em vigor na data de sua publicação.