Vida Urbana Estado promove semana de capacitações e coleta seletiva em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente A partir da próxima segunda-feira, 7, serão realizadas ações na Capital e também em cidades do interior

Em lembrança ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste sábado, 5, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) realiza uma semana com programação de capacitações, coletas seletivas e orientações com o objetivo de orientar a sociedade e os gestores sobre os reflexos que as ações humanas podem gerar para o meio ambiente. As ações começaram na segunda-feira, 7...