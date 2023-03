Vida Urbana Estado proíbe por um ano atividade de pesca profissional em trechos do lago da usina hidrelétrica Documento assinado pelos secretários de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Turismo, da Pesca e aquicultura e pelo presidente do Instituto Natureza do Tocantins está publicado no DOE de segunda-feira, 6

A portaria conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria do Turismo (SETUR), Secretaria da Pesca e Aquicultura (SEPEA) e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na segunda-feira, 6, proíbe pelo período de um ano, o exercício da atividade de pesca profissional, no reservatório da Usina H...