Estado passa de 95,5 mil infectados e de 1,3 mil mortos por Covid-19 Mais 576 novos casos e 7 mortes estão confirmados nesta sexta-feira, 15

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou nesta sexta-feira, 15, mais 576 novos casos e mais 7 mortes por Covid-19. O Tocantins acumula 95.503 casos confirmados da doença, com 84.979 pacientes recuperados e 9.223 estão ainda ativos e há 1.301 mortes. As cidades mais afetadas pela doença são a capital, com 23.003 casos e 227 mortes, Araguaína com 18.632 casos ...