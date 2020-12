Vida Urbana Estado, Palmas, Porto e Paraíso decretam ponto facultativo e Araguaína determina meio período Confira também como será a abertura dos comércios, shoppings, bancos e outros locais nas vésperas e feriados de Natal e Ano Novo

Com a chegada do final de ano e as comemorações do Natal e Ano Novo, os horários de funcionamento de órgãos públicos, instituições e do setor do comércio sofrem alterações. Nas datas festivas muitos locais ficam fechados ou tem abertura diferenciada, no âmbito público, muitos gestores já decretam ponto facultativo para as vésperas das duas datas. Nesse ano de 2020, a...