Vida Urbana Estado, Palmas e Araguaína decretam ponto facultativo para a segunda, véspera de feriado Na terça-feira é comemorado o feriado nacional da Padroeira do Brasil; rede Hemorrede divulga horários de funcionamento

O Governo do Tocantins decretou ponto facultativo para a próxima segunda-feira, 11, dia que antecede o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, celebrado na terça-feira, 12. Além do Estado, as administrações municipais de Palmas e Araguaína também optaram pela folga na segunda. Já em Gurupi não será decretado ponto facultativo na próxima segunda-feira. O...