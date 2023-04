Uma mãe teve que procurar o Ministério Público (MP) após ter o fornecimento de passagens aéreas negado pelo Estado para que sua filha de 11 anos, com leucemia promielocítica aguda, continue o tratamento contra a doença em São Paulo. O órgão entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) com pedido de tutela provisória de urgência e pediu à Justiça que mande o Estado disponibilizar as passagens para Campinas (SP).

Segundo a ação do MP, a criança realiza quimioterapia no Hospital Boldrini em Campinas (SP), e precisa comparecer na consulta que está agendada para o próximo dia 19 de abril, mas, quando a mãe procurou a Central de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), disseram que o Estado não iria fornecer as passagens aéreas para a criança e para a acompanhante, “fato que ensejará o agravamento da patologia, tendo em vista a interrupção do tratamento oncológico”.

De acordo com a declaração médica anexada à ação, a criança faz tratamento desde 13 de junho de 2022 e necessita de internação hospitalar quando a imunidade está baixa.

“Os fatos ora apresentados como causa de pedir revelam que o Poder Público deixou de fornecer as passagens aéreas para continuidade do tratamento oncológico à criança em questão.

O MP também pede que seja fixada multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da medida judicial determinada.

Em nota, o Estado e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) disseram que as passagens aéreas, tanto para criança quanto para acompanhante, “estão sendo providenciadas pelas equipes técnicas correspondentes e seu agendamento médico, do dia 19 de abril, não sofrerá alteração”.