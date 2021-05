Vida Urbana Estado lança programa TOSaúde com serviços de telemedicina gratuitos Serviço vai possibilitar o atendimento domiciliar especializado para pacientes e a expectativa é realiza 30 mil atendimentos mensalmente

Com 22 especialidades disponíveis, o Governo do Tocantins lançou nesta terça-feira, 18, o programa TOSaúde que ofertará um serviço de telemedicina gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse serviço visa aumentar a capacidade de atendimento da rede estadual e a plataforma do programa de consultas já pode ser acessada no TO Saúde e, em breve, também estará disponível nas lo...