Vida Urbana Estado estima receber 18.720 doses das vacinas da Pfizer na noite desta sexta-feira Previsão é que as doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde cheguem às 20h35

Está prevista para a noite desta sexta-feira, 03, a chegada de 18.720 imunizantes da Pfizer contra a Covid-19 para aplicação em primeira dose no Tocantins. Segundo o governo do Estado, as doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS) devem chegar às 20h35 no Aeroporto de Palmas. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que, até o momento, o Toca...