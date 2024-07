Vida Urbana Estado e empresa são condenados a recuperar danos ambientais no Jalapão após obras em rodovia Decisão aponta danos como a contaminação da nascente do Córrego Brejão, assoreamento de mananciais, erosão do solo em diversos pontos, entre outros

A Justiça determinou que o Estado e uma construtora, que não teve o nome divulgado, para que recuperem os danos ambientais causados pela construção da Rodovia Estadual TO-030, entre Novo Acordo e Santa Tereza, na região do Jalapão. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A ação civil pública do Ministério Público do Estado do Toc...