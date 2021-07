Vida Urbana Estado diz que municípios receberam recursos extras na ordem de R$ 16 mil para manutenção de ônibus Cada prefeitura irá receber R$ 120 mil em duas parcelas para o retorno das aulas presenciais

Com retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino, o Governo do Estado anunciou a destinação de R$ 16,6 milhões como recursos extras para manutenção da frota escolar das prefeituras do Tocantins. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira, 29, em um ato de assinatura simbólica no Auditório do Palácio Araguaia. Cada município deve receber R$ 120 mil em duas parcelas. Conforme a gest...