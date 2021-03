Vida Urbana Estado divulga calendário do pagamento antecipado escalonado de servidores públicos Valores serão liberados a partir da quinta-feira, 25, até a próxima quarta-feira, 31, por áreas e secretarias

Com o objetivo de evitar aglomerações em bancos e mercados, o Governo do Tocantins divulgou o calendário do pagamento escalonado de servidores públicos estaduais nesta terça-feira. Os valores, referentes ao mês de março, serão liberados desta quinta-feira, 25, até a próxima quarta-feira, 31, antecipando em até uma semana os pagamentos que seriam no início de abril. Conforme a gest...